Europa League, il sorteggio dei quarti di finale





E’ andato in scena a Nyon anche il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. L’unica italiana rimasta è la Roma, dopo l’uscita anche del Milan che ha perso contro i Red Devils del Manchester United. Sono state sorteggiate anche le semifinali. Ecco il sistema utlizzato: “Quattro palline contenenti da “vincitori dei quarti di finale 1” a “vincitori dei quarti di finale 4″ verranno posizionate nell’urna e mescolate. La prima e la seconda pallina estratta designeranno la prima semifinale. La prima della coppia estratta giocherà l’andata in casa. La stessa procedura verrà ripetuta per designare la seconda semifinale”. Di seguito ecco il tabellone dei sorteggi.

QUARTI DI FINALE

Granada-Manchester United

Arsenal-Slavia Praga

Ajax-Roma

Dinamo Zagabria-Villarreal

SEMIFINALI

Granada/Manchester United vs Ajax/Roma

Dinamo Zagreb/Villarreal vs Arsenal/Slavia Praha

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: