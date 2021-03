FORMELLO – Scattano le prove tattiche anti Udinese. Lazzari in campo, Fares no





Archiviato del tutto il sogno Champions League, la Lazio torna a concentrarsi totalmente sul campionato per provare a raggiungere il traguardo quarto posto, vero obiettivo stagionale. Domenica pomeriggio i biancocelesti faranno visita all’Udinese in un match impossibile da sbagliare. Nella seduta di allenamento mattutina da poco terminata a Formello, Inzaghi ha fatto scattare le prove tattiche tra buone notizie e qualche preoccupazione di troppo. Infatti, se da un lato Lazzari si è presentato regolarmente in campo con un bendaggio alla mano infortunato a Monaco, dall’altro Fares è rimasto ancora fuori con il problema al ginocchio rimediato mercoledì che dà qualche preoccupazione. In vista del match della Dacia Arena sono ancora vari i dubbi di formazione da sciogliere: in difesa rimane aperta la pista di spostare Acerbi sulla sinistra, mentre in mezzo Leiva potrebbe ritrovare una maglia da titolare. In avanti poi potrebbe trovare spazio la coppia Caicedo-Immobile che ha riposato in Germania. Il rientro in campo si avvicina, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata con Inzaghi che nella rifinitura di domani scioglierà i dubbi.

