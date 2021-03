GdS | Lazio a un bivio Champions-bis oppure sarà rivoluzione





Ciclo-Inzaghi alla fine? Dipende da come si chiude il campionato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la domanda è lecita e la risposta arriverà solo a fine stagione. In campionato i biancocelesti non sono ancora riusciti a trovare la continuità necessaria per seguire il traguardo della qualificazione in Champions. E’ un obiettivo ancora possibile, seppur con molte difficoltà: centrarlo influirebbe sul futuro di Inzaghi alla Lazio. Qualora non dovesse arrivare la qualificazione in Europa League, ma quella nella Conference League, nuova competizione Uefa che partirà dalla prossima stagione, il discorso cambierebbe: la società sarebbe di fronte a un bivio, continuare con Inzaghi o chiudere un ciclo che ha regalato negli ultimi cinque anni alla Lazio tre trofei e la qualificazione in Champions (e anche la sensazione lo scorso anno di poter lottare per lo scudetto). L’accordo per il prolungamento dell’attuale allenatore biancoceleste è stato trovato ma non ancora sottoscritto. Quindi molti gli scenari possibili, ma per il momento nella squadra biancoceleste c’è solo la voglia di ripartire e fare bene in campionato.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: