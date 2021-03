GdS | Lazio-Torino, inviato il ricorso in Corte d’Appello





Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società biancoceleste è coinvolta nella vicenda Lazio–Torino del 2 marzo, partita che vide la mancata presentazione del club granata allo Stadio Olimpico per divieto della Asl. Dopo la decisione della Lega di non rinviare la partita, il giudice sportivo è intervenuto disponendo di calendarizzare la partita. La Lazio ha consegnato il ricorso alla Corte sportiva di Appello e nei prossimi giorni sarà fissata l’udienza.

