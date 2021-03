GdS | Vicenda Lazio-tamponi, il dirigente della Asl Di Rosa: ”Mai date autorizzazioni per far partire Immobile”





Il dirigente della Asl di Roma, Enrico Di Rosa, è stato chiamato a testimoniare sul caso Lazio–tamponi in quanto inserito nella memoria difensiva presentata dal club biancoceleste. Sarebbe stato Di Rosa ad aver autorizzato la partenza di Immobile nella gara di andata contro il Torino, partita nella quale segnò alla squadra di Cairo, appena sei giorni dopo essere risultato positivo al tampone Synlab che aveva preceduto la gara di Bruges.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Asl ha fatto sapere di non aver avuto comunicazioni ufficiali con la Lazio in merito alle positività, fino a quando il caso non era esploso la settimana successiva. Si è saputo anche che la Procura Federale si sarebbe opposta all’audizione e sarebbe stato sufficiente quanto presente nei documenti acquisiti.

Di Rosa dichiara: ”Io non ho mai dato alcuna autorizzazione”. E alla domanda relativa al motivo per cui il suo nome sia rimbalzato ovunque, risponde: ”Non lo so, non riesco a capirlo. Io quest’autorizzazione non l’ho data nè avrei potuto darla, visto che appartengo alla Asl di Roma 1 e la Lazio a quella di Roma 4”. Però Roma 1 è quella competente per Ciro Immobile. ”Io questo non posso saperlo, non ho mai ricevuto una documentazione sul giocatore, quindi non avrei comunque potuto esprimermi. Io non ho mai parlato con nessuno, tanto che con la Asl stiamo valutando anche se sia il caso di fare una comunicazione per chiarire la situazione. Ho parlato di recente con Ivo Pulcini (responsabile dello staff medico biancoceleste, ndr.), ma perchè lo conosco da molti anni. Tempo fa anche con Lotito ma per altre questioni”. Gli viene chiesto se nei contatti avuti avesse chiarito le modalità della quarantena e Di Rosa risponde accennando a una mail, ma preferisce non entrare nel merito. L’ipotesi è che in una comunicazione ufficiosa, abbia chiarito che un giocatore non può partire in caso di positività conclamata. Non si tratterebbe, dunque, di un via libera da parte della Asl con una certificazione di negativizzazione.

Il 26 marzo ci sarà il processo e non è chiaro se verrà ascoltato nuovamente Di Rosa dal Tribunale Federale. Il legale della Lazio, Gian Michele Gentile aveva richiesto un rinvio dopo quanto trapelato nella serata di lunedì; non si esclude che il club biancoceleste stia affinando la propria strategia difensiva. Finora queste le mosse della Lazio: la questione competenza club-laboratorio nella comunicazione dei positivi alla Asl e il ruolo di Lotito (Strategia 231). Il 26 marzo, giorno del processo, ne sapremo di più.

