Il Messaggero | Inzaghi e la Lazio: ciclo finito?





Il sogno Champions sfumato e una Lazio che non sembra più quella delle passate stagioni fa sorgere dubbi in seno alla società biancoceleste. Il futuro di Inzaghi sulla panchina biancoceleste sembrerebbe essere sempre più un rebus che potrebbe sciogliersi già dopo la sfida con l’Udinese. Il tecnico piacentino ha ormai da un mese il nuovo contratto in mano, ed ha anche abbassato le pretese per firmarlo dopo l’ultimo confronto con la società ed il suo staff. Per quest’ultimi ballavano appena 60mila euro, eppure dietro lo slittamento forse c’è altro. Inoltre, i dubbi d’Inzaghi, forse attratto da altre panchine in estate, si potrebbero accompagnare anche a qualche dubbio societario legato ai vari mugugni sulla completezza dell’organico. I giorni passano, il momento della decisione si avvicina. Lo riporta Il Messaggero

