Il Tempo | Champions League, ecco il tesoretto della Lazio





La Lazio saluta la Champions League cedendo agli ottavi contro i campioni in carica del Bayern Monaco. La partecipazione dei biancocelesti rimarrà comunque storica, anche dal punto di vista economico. Come riporta Il Tempo, infatti, l’introito economico del club biancocelesti si aggira intorno ai 45 milioni di euro in cui manca la voce del Market Pool (vicina a 25 milioni) che la UEFA ha rivisto al ribasso. A questa somma , poi, va ad aggiungersi il dato relativo ai risultati della fase a gironi con le sue vittorie e i 4 quattro pareggi che hanno portato ad altri 9 milioni. Un tesoro infinito, dunque, quello incamerato dalla Lazio, obbligata ora a centrarlo nuovamente il prossimo anno.

