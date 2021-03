La Serie A contro il razzismo: un giocatore della Lazio coinvolto nel messaggio “KEEP RACISM OUT” | VIDEO





La Serie A, come accade ormai spesso, scende in campo contro il razzismo promuovendo l’iniziativa KEEP RACISM OUT tramite un video apparso sul canale ufficiale YouTube, molto esemplificativo. Molti i calciatori coinvolti nel messaggio lanciato, tra cui il biancoceste Sergej Milinkovic-Savic: “Siamo in tanti, siamo uniti, siamo diversi, ma siamo uguali. KEEP RACISM OUT. Contro il razzismo, KEEP RACISM OUT“.

