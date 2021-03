Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Mario Sarzanini, decano della cronaca giudiziaria di Roma





Come riportato da adnkronos.com, grave perdita nel mondo del giornalismo con la morte di Mario Sarzanini. Il decano della cronaca giudiziaria di Roma era stato ricoverato in una clinica della Capitale. L’uomo, che avrebbe compiuto 87 anni il prossimo mese, è stato testimone diretto delle più importanti vicende della cronaca nera e giudiziaria degli ultimi 50 anni: il caso Moro, l’attentato al Papa, i delitti di via Poma e dell’Olgiata e gli omicidi di D’Antona e Biagi per mano terrorista. Sarzanini ha trasmesso la passione del giornalismo ai propri figli: Fiorenza (vice direttore del Corriere della Sera), Roberta ed Enrico, impegnato nel mondo biancoceleste.

