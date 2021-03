Manlio Scopigno | A Formello premiati Tare, Inzaghi e Immobile – FOTO





Quest’oggi, presso il Centro Sportivo di Formello, Igli Tare, Simone Inzaghi e Ciro Immobile hanno ricevuto il Premio ‘Manlio Scopigno’. Il Direttore Sportivo della S.S. Lazio ha ricevuto il premio di ‘Manager of the Year’, ad Inzaghi è stato conferito il titolo di ‘Miglior allenatore della Serie A’, mentre Immobile ha ricevuto il premio di ‘Miglior giocatore della Serie A’. Sono stati premiati da Fabrizio Formichetti, Presidente della Scopigno Cup e dei premi Manlio Scopigno. L’assegnazione dei premi è stata decretata da una giuria composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo ed ex calciatori che hanno espresso le proprie preferenze in merito alla stagione sportiva 2019/20.

🙌🏻 Igli Tare, Simone Inzaghi e @ciroimmobile hanno ricevuto il Premio ‘Manlio Scopigno’ per la stagione 2019/20! 🥇 Manager of the Year – Igli Tare

🥇 Miglior Allenatore di Serie A – Simone Inzaghi

🥇 Miglior Giocatore di Serie A – Ciro Immobile pic.twitter.com/F2FFFN4HSh — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 19, 2021

