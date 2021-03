Metro | Delio Rossi elogia la Lazio: ”Tanto di cappello”





Come riportato da Metro, dopo l’uscita dei biancocelesti in Champions League contro il Bayern Monaco, Delio Rossi prova a rincuorare la sua ex squadra: ”La Lazio aveva la testa sgombra, ha tenuto il campo e fatto la sua figura, tanto di cappello: ed è stata l’unica italiana che non ha mai perso nella fase a gironi ma diciamocelo: è stata sfortunata nel sorteggio altrimenti andava avanti. Certo, il Bayern non si è ammazzato per superarla, ma sono davvero più forti”.

