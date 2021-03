Nazionale, i convocati del ct Mancini: presenti tre biancocelesti





Al termine della 28esima giornata di Serie A, ci sarà la sosta per la Nazionale. Gli Azzurri scenderanno in campo per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Le avversarie dell‘Italia in questa fase saranno rispettivamente Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il ct Roberto Mancini in vista degli impegni della Nazionale ha diramato la lista dei convocati. Tra gli alti presenti tre giocatori biancocelesti: si tratta di Acerbi, Lazzari e Immobile.

A seguire l’elenco completo:





