Serie A, Genoa corsaro al Tardini nella sfida salvezza contro il Parma





Il match del Tardini tra Parma e Genoa termina 1-2. Nella sfida che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza vanno in vantaggio i padroni di casa con la splendida rovesciata di Graziano Pellé al 16′. Al 50′ Scamacca, entrato dalla panchina, pareggia i conti su assist di Zappacosta e al 69′ si ripete completando la rimonta. In classifica i ducali rimangono in penultima posizione con 19 punti, il Genoa sale a 31 punti in tredicesima posizione.

