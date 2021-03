SOCIAL | Arrivano gli auguri ai papà biancocelesti – FOTO





Il 19 marzo si festeggia la festa dei papà, e sui social rimbalzano le foto di padri con i propri figli e bellissimi messaggi d’auguri. Anche in casa Lazio le mogli dei biancocelesti si sono divertite postando le foto dei loro mariti con i rispettivi figli per la festa del papà. Tra i primi ci sono Jessica Melena, Gaia Lucariello e Yolanda Ruiz. Ecco di seguito i messaggi d’auguri per rispettivamente: Ciro Immobile, Simone Inzaghi e Pepe Reina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da El tiempo de Dios es perfecto✨ (@yolanda.ruiz.25)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gaia Lucariello ✨Inzaghi (@gaialucariello)

