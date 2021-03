SOCIAL | Escalante presto papà: il dolce messaggio della moglie – FOTO





Gonzalo Escalante diventerà presto papà.

Sua moglie Delfina è infatti in dolce attesa e ha voluto condividere sui social la gioia dei futuri genitori. In una tenera foto, dove il centrocampista biancoceleste le bacia il pancino, la giovane scrive: “ “Inizia il conto alla rovescia. Non vediamo l’ora di conoscerti. Ti amiamo già così tanto!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5)

