@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Thomas Strakosha spegne 26 candeline e nell'esprimere un desiderio spera di ritrovare la porta della Lazio. Nel momento forse più difficile del portiere albanese con i biancocelesti il classe '95 prova a guardare avanti supportato anche dai compagni che gli hanno voluto augurare buon compleanno. Il primo è stato il compagno di reparto Alia: "Tanti auguri bisha", seguito poi da Luiz Felipe: "Tanti auguri di buon compleanno fratello" e dall' ex Proto: "Buon compleanno Thomas Strakosha. Il miglior portiere con cui ho avuto l'opportunità di lavorare, il migliore deve ancora venire amico mio. Dio benedica te e la tua fantastica famiglia".



