SOCIAL | La Lazio ricorda il derby del 2008: “Testa e cuore” – VIDEO





La società biancoceleste, attraverso i canali social ufficiali, ha voluto condividere con i tifosi il ricordo del derby del 19 marzo 2008. In quel giorno di esattamente 13 anni fa la Lazio trionfa sulla Roma per 3-2 in una gara dalle mille emozioni. Il primo tempo si chiude sul parziale di 1-1. Nel secondo tempo il match si infiamma: al raddoppio di Rocchi risponde Perrotta ma al 93′, in pieno recupero, Valon Behrami mette a segno il gol vittoria, centrando una tra le reti più emozionanti della storia stracittadina. “Testa e cuore” è la descrizione che accompagna il video pubblicato dalla società biancoceleste.





