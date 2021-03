SOCIAL | Luiz Felipe scalpita: “Presto di nuovo in azione!” – FOTO





Lo scorso gennaio Luiz Felipe Ramos è volato in Germania per sottoporsi a un intervento alla caviglia e da quel momento ha fatto di tutto per cercare di tornare presto in campo. Sui social ha condiviso il suo percorso di riabilitazione e sembra mancare sempre meno al suo reintegro in squadra. Poco fa il brasiliano ha voluto ringraziare, con un post su instagram, tutto lo staff medico che, nella clinica di Monaco, lo ha seguito e aiutato in questi mesi con dedizione e professionalità. E, alla fine, ha aggiunto un messaggio che dà speranza ai tifosi biancocelesti: “Manca sempre meno e tornerò di nuovo in azione!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: