SOCIAL | Patric guarda al percorso Champions della Lazio: “Chi lo avrebbe detto all’inizio?” – FOTO





Patric suona la carica dopo la sconfitta contro il Bayern che ha decretato l’effettiva uscita della Lazio dalla Champions League. Adesso l’obiettivo è ritornarci anche il prossimo anno e lo stesso difensore biancoceleste lo ha detto chiaramente in un post su Instagram. Ecco le sue parole: “E chi avrebbe detto che all’inizio del percorso avremmo fatto tanta strada arrivando fin qui? Ora testa al campionato per ritornarci tutti insieme come abbiamo sempre fatto o almeno provato con grande sforzo, dedizione professionalità”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da patric (@patric6)

