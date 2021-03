Tanti auguri ad Alessandro Nesta: buon compleanno, capitano!





E’ sicuramente uno dei simboli della Lazio, uno di quei nomi scritti nella storia ultracentenaria biancoceleste: Alessandro Nesta spegne oggi 45 candeline. Era solo un bambino quando ha indossato per la prima volta la maglia laziale e nel tempo è diventato un campione. Uno dei difensori più forti al mondo, uno dei capitani più vincenti della storia capitolina. Fu mister Dino Zoff ad aggregarlo, giovanissimo, in prima squadra e da quel momento si è fatto spazio in campo e nei cuori dei sostenitori biancocelesti. Il merito fu soprattutto del papà che, tifoso laziale, si oppose a qualsiasi tipo di offerta dei giallorossi, quando Nesta era solo un giovane calciatore. Impossibile dimenticare il giorno della sua partenza per Milano, sponda rossonera: un episodio che segnò a lungo l’intera tifoseria, che con difficoltà è riuscita a vederlo negli anni come un avversario. Impossibile non parlare di lui ai più giovani: giocatore elegante ed emblema della lazialità. Buon compleanno, capitan Sandro…per sempre il capitano del secondo Scudetto!

