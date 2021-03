TMW | Napoli, contatto con Inzaghi: offerto un triennale. Il tecnico (per ora) da priorità alla Lazio





Un’idea del presidente Aurelio De Laurentiis. Un sondaggio che poi, la scorsa settimana, s’è anche tramutato in qualcosa in più. Il Napoli andrà avanti fino al termine della stagione con Gennaro Gattuso come allenatore ma poi – a prescindere dal risultato finale – inizierà un nuovo percorso con un nuovo tecnico. Quella del nuovo mister sarà scelta da non sbagliare e a cui De Laurentiis sta lavorando in prima persona già da qualche settimana. Come fatto col Bari, l’idea è quella di scegliere in autonomia il nuovo tecnico e in questi giorni sta sondando diversi profili. Tra questi, c’è anche quello di Simone Inzaghi.

All’attuale allenatore della Lazio, in scadenza di contratto, il presidente del Napoli ha proposto un contratto di durata triennale. A cifre da top manager, circa 4 milioni di euro netti l’anno. Un’offerta che impone ulteriori valutazioni: per importanza della piazza, per importanza delle cifre. Da parte di Simone Inzaghi, però, per il momento nessuna apertura concreta. Questo perché tra Napoli e Lazio, oggi, per Inzaghi la priorità resta il club biancoceleste. “Per il rinnovo non c’è alcun problema, col presidente c’è grandissima sintonia”, ha detto lo scorso 5 marzo lo stesso tecnico biancoceleste. In verità il trittico di partite Bologna-Bayern-Sampdoria ha rallentato la trattativa, ma ci sono tutte le basi per andare presto a dama. Anche perché Lotito la sua offerta a Inzaghi per rinnovare l’ha fatta: contratto di tre anni da 2.5 milioni di euro netti a stagione più bonus, che sono molto importanti in caso di qualificazione in Champions.

Priorità quindi alla Lazio. La trattativa Inzaghi-Lotito va avanti, ma dalla scorsa settimana non si può non valutare anche questo fattore. Il Napoli s’è fatto avanti concretamente per il tecnico biancoceleste.

Tuttomercatoweb.com

