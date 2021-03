Torna il Gran Galà del Calcio AIC: oggi le premiazioni della Special Edition 2021





Torna il Gran Galà del Calcio AIC, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti AIC, relativi alla scorsa stagione calcistica, si rinnova in una nuova ed originale versione in programma su Sky Sport, media partner dell’evento.

La Special Edition 2021 verrà trasmessa nello speciale televisivo in onda in esclusiva su Sky Sport Serie A, oggi alle 19.30. Nell’occasione verranno svelati i nomi dei vincitori, con particolare attesa per i due top player “assoluti”, il calciatore e la calciatrice dell’anno. I protagonisti della passata stagione calcistica saranno premiati sulla base delle preferenze espresse da una giuria formata da allenatori, arbitri, ct ed ex ct della Nazionale, ma soprattutto dai calciatori e dalle calciatrici della Serie A. Le categorie per cui verranno assegnati i riconoscimenti sono: Calciatore e Calciatrice dell’anno, TOP 11 maschile e TOP 11 femminile, Allenatore dell’anno, Arbitro dell’anno e Società dell’anno.

Ansa.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: