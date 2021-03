Udinese, Pussetto carica i friulani: “La Lazio domenica giocherà al top, noi dovremo alzare l’asticella”





La prima delle 12 finali con vista sul quarto posto è in arrivo per la Lazio che domenica alle 15 sfiderà l’Udinese alla Dacia Arena. Della sfida d’andata e della gara di domenica, ai microfoni de Il gazzettino, ha parlato il centrocampista Ignacio Pussetto: “Quella dell’andata fu una grande partita. Purtroppo mi sono infortunato al ginocchio proprio quando stavo dimostrando di essere utile alla causa, adesso sto stringendo i denti per rientrare. La Lazio darà tutto per ottenere la quarta posizione che dà diritto alla Champions League. È semplice capire che contro di noi giocheranno al top e riavranno Immobile, che con il Bayern Monaco è stato risparmiato proprio in funzione della gara di Udine. Ci sarà anche Milinkovic, assente all’andata, e tutti conoscono il suo valore. In sintesi: per conquistare un risultato positivo sarà necessario alzare l’asticella”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: