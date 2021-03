CdS | Immobile è pronto e guida l’assalto Champions





La Lazio è pronta a rituffarsi sul campionato. La parentesi Champions League è stata tanto bella quanto suggestiva, ma è finita sotto i colpi mortali del marziani del Bayern Monaco, i capitolini possono tornare a casa a testa alta dopo un girone ben condotto e dopo aver ben figurato nella rossa Allianz Arena. C’è poco da disperarsi, anzi, l’obiettivo adesso è fare in modo che il prossimo anno la squadra possa nuovamente essere lì: tra le grandi d’Europa, a giocare la competizione più bella del mondo. È questo l’obiettivo di questo finale di stagione, mancano 12 partite alla meta e la Lazio è chiamata a dover dare tutto.

IMMOBILE SUONA LA CARICA

Lo ha confermato a parole Ciro Immobile. Il numero 17, nella giornata di ieri, è stato premiato tanto per il Premio Scopigno quanto in occasione del Gran Galà del Calcio: lui e Luis Alberto sono stati inseriti nella top 11 della stagione 2019/2020. Ed è in questa doppia occasione che Ciro – come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport – ha suonato la carica: “Vogliamo tornare in Champions, testa al campionato”. Un ammonimento, un’esortazione, una carica da conferire alla squadra. Ma anche a sé stesso. Immobile, infatti, è a secco – in termini di gol – da ben 5 turni, una stranezza per uno come lui. Domani sfiderà l’Udinese e sarà la gara numero 250 con la maglia dall’Aquila sul petto, un’occasione per sbloccarsi e ritrovare il gol, un gol che sarebbe il 150esimo da quando è sulla sponda biancoceleste del Tevere. Un tassello che lo avvicinerebbe a Silvio Piola e che lo porrebbe a pochi pasi dal divenire il miglior marcatore di sempre nella storia della Lazio.

