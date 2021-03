CdS | La Lazio incassa troppi gol. Va invertita la tendenza





Per sognare la Champions League bisogna prima di tutto alzare il livello difensivo. Inzaghi lo sa e chiede alla sua Lazio maggiore attenzione per abbassare il numero dei gol subiti che sta diventando preoccupante. Nelle 26 giornate di Serie A fino ad ora andate in scena sono state 37 le reti incassate con i biancocelesti che hanno eguagliato il dato peggiore dell’era Lotito della stagione 2008/2009 con molte di queste frutto di errori individuali o collettivi spesso divenuti fatali. Se lo scorso anno la Lazio a tratti è stata la seconda miglior difesa del campionato dietro l’Inter e davanti alla Juventus, quest’anno il trend è pericolosamente cambiato. Anno dopo anno Inzaghi è riuscito ad abbassare il numero di gol subiti (dai 51 del primo anno ai 42 dell’ultima), ma nella stagione in corso la curva è destinata a risalire con la media gol che recita 1,42 e proietta i capitolini a oltre 50 reti incassate a fine anno. La Lazio non può più aspettare, serve invertire la rotta già con l’Udinese per sognare il quarto posto. Lo riporta Il Corriere dello Sport

