Luis Alberto-De Paul, sfida fantasia





La fantasia al potere. Ecco l’antipasto di Udinese-Lazio attraverso i piedi e le idee di Luis Alberto, da una parte, e De Paul dall’altra. Come riporta Il Corriere dello Sport alla Dacia Arena si affronteranno due tra i giocatori che hanno mandato più volte al tiro i compagni: De Paul in 60 occasioni, Luis Alberto in 53. Numeri alti che però non trovano il supporto alla voce assist: il Mago biancoceleste, infatti, è ancora alla ricerca del primo passaggio decisivo stagionale, potendo comunque contare su uno score già di 8 reti, le ultime due contro Sampdoria e Crotone. Inoltre, lo spagnolo è anche il calciatore che ha servito più assist nell’ultimo quadriennio, ben 34, con Inzaghi che spera in lui e nei gol di Immobile per centrare nuovamente la Champions League.

