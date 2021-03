CdS | Zeman verso Euro2021: “Immobile, Florenzi, Verratti, Insigne e Romagnoli spero che ci saranno”





Serie A, Champions League, ma non solo con la sua capacità di pungere al punto giusto. Tutto questo è l’ex tecnico biancoceleste Zdenek Zeman che in una lunga intervista a Il Corriere dello Sport ha parlato del momento del calcio italiano e di alcune grandi come Inter, Napoli e Roma chiosando poi su alcuni suoi ex ragazzi. Tra questi i vari Immobile, Florenzi, Insigne, Verratti e Romagnoli che il boemo si augura di vedere presenti ai prossimi europei, perchè meritevoli di questo traguardo dopo aver lavorato duro senza mai accontentarsi di ciò che il destino gli aveva riservato. Calciatori che Zeman ha avuto sotto la sua guida e che, con l’impegno di ogni giorno, sono migliorati.

