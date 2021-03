CONFERENZA INZAGHI – “Udinese in forma, sarà difficile anche dopo la buona prova a Monaco. Su Caicedo…”





Alla vigilia della partita di Serie A contro l’Udinese, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa: “Sappiamo della difficoltà della partita che andremo ad affrontare. L’Udinese è in ottimo stato di forma, è una squadra fisica e di qualità, molto bene allenata. Sappiamo che sarà una partita molto delicata ma noi vogliamo fare una ottima gara dopo quella di Crotone. Come sta la squadra? E’ reduce da una buona gara a Monaco, è normale ci sia una po’ di stanchezza mentale, perché è stata una trasferta impegnativa. Abbiamo cercato di recuperare in questi pochi giorni, quasi tutti sono arruolabili, tranne Luiz Felipe e Caicedo, che ha avuto un problema al piede e non sarà con noi.

Durante la conferenza prima dell’Udinese, Mister Inzaghi ha parlato anche di Stefan Radu, prossimo a diventare il calciatore della Lazio con più presenze: “Gli vanno fatti i complimenti, perché era un ragazzino quando è arrivato alla Lazio, ha fatto cose importanti qui. E’ bello vedere quanto ci tenga sempre, ogni volta fa di tutto per recuperare il più velocemente possibile. Quando ho la fortuna di averlo con noi è sempre un elemento importante.

