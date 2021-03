Dino Zoff: “Lazio molto discontinua, ma rimane una squadra pericolosa. Udinese che sta facendo molto bene, non sarà facile”





Mancano 24 ore al match della Dacia Arena tra Udinese e Lazio. I biancocelesti hanno bisogno di punti e non sarà facile contro la squadra di Gotti. Nell’edizione odierna de Il Messaggero Veneto ci sono le parole del doppio ex Dino Zoff. Ecco le sue parole: “Quest’anno la Lazio non è stata continua, e non credo per via della partecipazione alla Champions. Tuttavia, resta una squadra molto pericolosa con giocatori in grado di avere soluzioni e a Udine cercherà di fare risultato per rimettersi in cerca del quarto posto. Sarà una partita rischiosa per entrambe. A me piace molto l’Udinese attuale, una squadra che sta facendo bene e che fa soprattutto risultato, anche se qualche volta forse appare un po’ compassata. Il suo punto di forza è negli equilibri, e qui un bravo va dato al suo allenatore Gotti, che mi piace molto”.

