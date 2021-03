ESCLUSIVA – Bruno Pizzul: “La Lazio deve vincere, ma l’Udinese è imprevedibile. Attenzione a De Paul, giocatore di gran classe”





Archiviata l’eliminazione dalla Champions League dopo la doppia sfida con il Bayern Monaco, adesso la Lazio deve puntare tutto sul campionato. L’obiettivo è recuperare punti già domenica contro l’Udinese per puntare a giocarsi l’anno prossimo altrettante sfide come quelle con il Bayern. A presentare la sfida di domani pomeriggio ci ha pensato il giornalista e telecronista sportivo Bruno Pizzul che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di LazioPress.it. Ecco le sue parole.

Partiamo con un commento sulla gara di Champions League. Che partita le è sembrata?

“Indubbiamente è stata una partita, giocata dalla Lazio, molto meglio di quanto abbia fatto all’andata ed è confermato dallo stesso risultato. Peccato aver pregiudicato tutto nella sfida dell’Olimpico perché ieri sera, pur avendo dimostrato una certa inferiorità alla squadra tedesca, la Lazio non è stata messa così alle corde e di fatti ha giocato una gara abbastanza attenta e meticolosa. Sicuramente la Lazio è uscita da questa Champions a testa alta. La squadra e il mister dovranno prendere questa sconfitta come motivo di fiducia e autostima in vista della gara contro l’Udinese, di fondamentale importanza per l’obiettivo irrinunciabile: la prossima Champions League”.

Inzaghi ha provato a gestire le energie in vista dell’Udinese tenendo a riposo Immobile, scelta corretta?

“La partita di Udine è molto importante, ed è chiaro che Immobile sia il giocatore più importante di questa Lazio e credo che Inzaghi abbia fatto bene a farlo riposare. Sinceramente ero sicuro che il mister facesse riposare anche qualche altro big, però tutto sommato ciò che forse ha voluto Inzaghi era tenere alto il morale. Sono convito che adesso sia cambiata la testa della squadra e ce ne accorgeremo già da domenica”.

Questo campionato sta diventanto sempre più complicato. Tra covid, infortuni e gare ravvicinate le pretendenti al quarto posto aumentano. La Lazio ce la può fare?

“La Lazio ce la può fare, soltanto che ora i margini d’errore si sono di molto assottigliati . E’ un peccato che in questo campionato la Lazio sia incappata troppe volte in un calo di rendimento inatteso. E’ mancata la continuità nei risultati e non sempre la squadra è riuscita ad esprimere quel gioco così spumeggiante che in tante occasioni ha saputo mettere in mostra, ma altre volte non ha saputo praticare. La gara contro l’Udinese tra l’altro avrà sapore di rivincità, visto come finì l’andata all’Olimpico. Quella gara è una tra le tante che le stanno costando la classifica”.

A partire dalla gara contro l’Udinese saranno tutti big match per la Lazio, che partita si aspetta domenica(domani)?

“Sarà una gara interessante, anche perché l’Udinese non stravolgerà il suo modo di giocare che si appoggia su una tattica attendista e di contenimento, ma con una grande capacità nello sfruttare il contropiede. Si giocherà secondo i rispettivi moduli tattici e quindi un Udinese che scenderà in campo con il solito 3-5-1-1, che poi diventerà un 5-3-1-1 e molto dipenderà dal rendimento dei giocatori sulle fasce. La Lazio ha dimostrato, quando indovina la domenica, di giocare un calcio molto efficace però sta volta l’Udinese è un brutto cliente”.

L’Udinese sta conducendo un buon campionato, e gioca molto bene riuscendo a portare a casa buoni risultati. Cosa deve temere di più la squadra di Inzaghi?

“Dovrà stare attenta a quella che è l’imprevedibilità del gioco dell’Udinese, che proprio perché denuncia molte assenze in attacco (Pussetto, Okaka, Deulofeu) avrà la possibilità di sfruttare benissimo le grandi potenzialità dei suoi centrocampisti migliori: De Paul e Pereyra. Per la Lazio non sarà facile trovare le direttive giuste per evitare appunto l’imprevedibilità del gioco d’attacco dell’Udinese, che sicuramente non è continuo ma può essere molto efficace”.

De Paul e Luis Alberto saranno gli osservati speciali. La vittoria della partita passa dai loro piedi?

“Essendo loro i due giocatori dotati di maggior classe individuale, nei rispettivi organici è chiaro che da loro ci si aspetti molto. Allo stesso tempo è chiaro che basta solo che non idovinino una prestazione all’altezza delle attese che subiscono subito qualche critica. In realtà però anche quando hanno qualche momento di non sfolgorante brio personale restano giocatori che fanno la differenza. Per questo dal loro rendimento individuale finirà anche per essere influenzato il risultato finale”.

