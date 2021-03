FORMELLO – Sofferenza Caicedo, titolare Muriqi dopo oltre quattro mesi. Torna Patric in difesa





Era il momento del ritorno in campo dal primo minuto per Caicedo e invece no. La fascite plantare non gli dà tregua e i controlli in Paideia di ieri sera hanno mostrato un edema che gli procura dolore. L’equadoregno si è allenato con i compagni e partirà per Udine ma sarà costretto a sedere in panchina. Affianco a Immobile quindi la scelta è ricaduta su Muriqi, terza volta da titolare in campionato, che viene preferito a Correa. Inzaghi continua a gestire le energie dei giocatori e l’argentino è reduce dai novanta minuti contro il Bayern Monaco. In mezzo al campo tornerà dall’inizio Lucas Leiva con i soliti scudieri d’elite: Milinkovic e Luis Alberto. Si allena regolarmente con le dite fasciate Manuel Lazzari che occuperà la fascia destra mentre sulla corsia mancina avanza Marusic. Ai box per una distorsione al ginocchio Fares con Lulic unica soluzione rimasta a dispozione. In difesa terza gara consecutiva in una settimana per Acerbi e Radu con Patric a completare il pacchetto arretrato a protezione di Pepe Reina. Per il rumeno saranno 401 con la maglia della Lazio, eguaglia Favalli diventando il giocatore con pià presenze nella storia del club.

