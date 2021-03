GdS | Da Akpa Akpro a Escalante: gli aiuti per il centrocampo della Lazio





Si prospetta un finale di stagione intenso e ricco di partite con la lotta al quarto posto come obiettivo fondamentale. la Lazio non può fermarsi e già da domani ad Udine proverà a riprendere a continuare la sua corsa in Serie A. Inzaghi punterà probabilmente sui suoi uomini migliori, dando fiducia in mezzo a Milinkovic, Luis Alberto e Leiva, ma guarda anche in panchina per avere a disposizioni rotazioni che permettano di far tirare il fiato a qualcuno. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Contro il Bayern Monaco si è rivisto Cataldi ( solo due apparizioni da titolare) che potrebbe diventare un’ ottima risorsa in una stagione ricca di problemi fisici, mentre è sempre pronto Akpa Akpro che ad oggi ha collezionato 30 presenze di cui 7 da titolare. Al centro, poi, c’è anche Escalante che sta entrando sempre più nei meccanismi d’Inzaghi: anche l’argentino è partito 7 volte dall’inizio in stagione ottenendo fino ad oggi 25 presenze. Ultino, non per importanza Parolo che dopo il gol in Germania cerca la presenza numero venti per incrementare il suo bottino attuale di 796 minuti. Nella corsa al quarto posto Inzaghi ha bisogno di tutti con le rotazioni che ben presto saranno, se già non lo sono, un fattore decisivo nella stagione dei capitolini.

