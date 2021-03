Il Bayern Monaco vince contro lo Stoccarda per 4-0, giocando in dieci





(ANSA) – ROMA, 20 MAR – Robert Lewandowski segna una tripletta nel 4-0 che il Bayern Monaco ha inflitto allo Stoccarda in un incontro della 26/a giornata di Bundesliga, consentendo ai campioni in carica di salire a 61 punti e mantenere quattro lunghezze di vantaggio sul Lipsia, che ieri aveva vinto a Bielefeld. La marcia del Bayern stupisce meno di quella del bomber polacco, che solo in campionato ha segnato 35 reti.

