Il messaggero | La Lazio contro il razzismo: pronta la canzone simbolo del “Progetto BuuBall”





La Lazio, come spesso accade, scende in campo contro il razzismo. Dopo le iniziative dei giorni scorsi che hanno preceduto anche la gara di Champions League con il Bayern Monaco, è pronta una nuova iniziativa che si inserisce nel “Progetto BuuBall“. In occasione della giornata mondiale contro il razzismo di domani, come riporta Il Messaggero, verrà lanciato un brano dal titolo “I have a dream” cantato dai calciatori biancocelesti contro la discriminazione e la violenza nello sport. Il brano è nato dalla volontà dell’attore Maximiliano Gigliuci con l’iniziativa che coinvolgerà anche le scuole superiori con il supporto della Regione Lazio.

