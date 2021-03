Kumbulla incensa Reja: “La storia parla per lui, ha allenato le migliori squadre in Italia. Con Strakosha mi trovo bene”





Doveva essere il colpo estivo per la difesa della Lazio, ha scelto invece la Roma faticando non poco nel suo ambientamento nella capitale. Marash Kumbulla, uno dei tormentoni estivi dello scorso calciomercato, si è raccontato in una lunga intervista a SportWeek dove ha parlato anche del suo rapporto con gli altri albanesi della Serie A come il laziale Stakosha, l’atalantino Djimsiti e il napoletano Hysay, tre ragazzi con cui si trova bene e che hanno una mentalità un po’ italiana. Giocatori, ma anche allenatori nelle parole del difensore giallorosso che ha voluto omaggiare l’attuale tecnico della nazionale ed ex biancoceleste Edj Reja, un allenatore simpatico con grande energia e forza che prende in giro i suoi ragazzi quando li vede fare video. Per Kumbulla non ci sono dubbi: a parlare per il goriziano è la sua storia che narra esperienze nelle migliori squadre italiane.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: