E’ in edicola il nuovo numero di Lazio Style 1900 Official Magazine. Tra i tanti contenuti ci sono le 10 domande fatte al capitano della Lazio Women Martina Santoro. Eccole di seguito.

Riesci sempre a dormire dopo una partita?

“Diciamo che il risultato della gara in questione ha un peso abbastanza importante. E’ chiaro che se non è andata come volevo i pensieri sono maggiori ed il sonno scarseggia, quando si vince invece ho il cuore in ace, quello che succede dopo è ininfluente”.

Cambieresti qualcosa del tuo carattere?

“Ho cambiato molti aspetti del mio carattere in questi anni, spero in meglio ovviamente (ride ndr) ed a grandi linee posso dire di essere abbastanza soddisfatta. E’ ovvio che ognuno di noi dovrebbe lavorare costantemente su se stesso cercando di gestire al meglio le situazioni che fino a quel momento hanno preso il sopravvento. Io continuerò a smussare gli angoli senza perdere quella vena che mi contraddistingue. Odio le ingiustizie e non smetterò mai di dire la mia”.

C’è una canzone in particolare che ascolti prima di scendere in campo?

“Non proprio, di solito negli spogliatoi sparo a mille i cori della Nord: mi danno la carica e mi ricordano che i laziali non devono mollare mai”.

Chi è la tua più grande tifosa?

“Qui non posso non aprire una parentesi gigantesca. La mia più grande tifosa è stata, è, e sarà sempre mia sorella, senza alcun dubbio. Lei ha sacrificato tutto per me per farmi inseguire questo sogno, per permettermi di mantenerlo vivo. Non c’è staoto un giorno in cui io non mi sia sentita il centro del suo mondo, mai un no, mai tirarsi indietro al cospetto degli innumerevoli chilometri macinati per raggiungere i campi di mezza Italia. Non so come andrà, questo nessuno può saperlo, quello che so però è che ovunque arriverò sarà solamente grazie a lei”.

Quanti tatuaggi hai?

“Ho 13 tatuaggi, probabilmente quando uscirà l’intervista ne avrò fatti altri (ride ndr). No scherzo, mi piacciono! Mi piace il fatto di incidere sulla pelle un concetto, un ideale o semplicemente una cosa a cui tengo”.

Chi ti ha trasmesso la passione per il calcio?

“La passione per il calcio va di pari passo con quella per la Lazio. Provengo da una famiglia di laziali folli e il calcio è sempre stato indiscutibilmente uno degli argomenti più trattati a casa mia. Se devo individuare una persona tra tutti dico mio zio Stefano, fu lui ad iscrivermi alla scuola calcio della Lazio nel 2003, sempre lui a mettermi la palla tra i piedi. Non scorderò mai la partita all’ultimo sangue in cortile, con lui che era più bambino di me ed i miei cugini. Voleva competeree vincere a tutti i costi, mi ha inseganto a non avere paura dell’avversario, ma, anzi, sfidarlo a viso aperto”.

Qual è la tua serata ideale?

“Non ho una serata ideale, per me conta la compagnia, per la serie non dove ma con chi. E’ sempre stato questo a fare la differenza. Diciamo che sono una che lascia la scelta agli altri, perché se sono con le persone che amo il resto non conta. E’ sempre più importante il quadro della cornice”.

Che rapporto hai con i social?

“Ho un buon rapporto con i social, non maniacale ma nemmeno inesistente. Pneso che siano un palcoscenico nel quale ognuno di noi debba essere libero di esibirsi senza creare però un personaggio troppo lontano dalla realtà”.

Cosa ti fa più paura di una persona?

“L’ignoranza mista alla presunzione. Sono terrorizzata dall’idea che ci sia qualcuno che non sapendo pensi di sapere, e quindi, si senta libero di giudicare e sentenziare. Penso che questo sia il motivo scatenante, quello per il quale succedono cose che con un pizzico di attenzione in più si potrebbero tranquillamente evitare”.

Cosa ti piacerebbe fare dopo il ritiro?

“Non so cosa farò quando smetterò di giocare, l’unica cosa di cui sono certa è che vorrei rimanere nell’ambiente Lazio. Questo è il mio ambiente naturale e non importa in quale veste sarà, vorrei solo avere la possibilità di continuarea respirare l’aria di casa”.

