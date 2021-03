Porto, follia Conceiçao: sfiora la rissa con il tecnico avversario, rischia una lunga squalifica – VIDEO





Una serata a dir poco movimentata quella di oggi in Primeira Liga. Il Porto di Sergio Conceiçao ha ottenuto la vittoria contro il Portimonense per 2-1, in una sfida sofferta ricca di emozioni e nervosismo. Il tecnico ex Inter e Lazio, è quasi venuto alle mani con l’allenatore avversario Paulo Sérgio, a seguito di una lite verbale che ne ha causato l’espulsione. I due hanno poi continuato ad offendersi ed insultarsi, fino a quando Conceiçao non è stato allontanato definitivamente negli spogliatoi. Un episodio infelice quello che ha visto protagonista l’ex centrocampista biancoceleste, che ora rischia un lungo stop.

Questo il video della lite tra i due tecnici:

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: