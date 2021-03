Radu e l’obiettivo Favalli: Udine una tappa fondamentale





Domani la Lazio si appresta ad affrontare l’ultima gara prima della sosta, la delicata gara del contro una squadra che sembra aver trovato il ritmo e l’equilibrio giusto in campo, l’Udinese. Una partita importante per la Lazio in chiave lotta per il quarto posto, ma potrebbe anche essere una partita storica: quella delle 401 presenze di Stefan Radu con la maglia della Lazio. Se con il Bayern ha toccato quota 400, un numero tanto elevato quanto importante, contro l’Udinese il difensore biancoceleste potrebbe raggiungere Favalli nella classifica all time delle presenze con la Lazio, appunto 401. Pienamente recuperato in seguito allo stop dovuto a causa dell’intervento all’ernia, Radu è subito tornato uno dei punti fissi della formazione di Inzaghi, e nonostante l’età avanzi il difensore rumeno riesce sempre a ritagliarsi il suo spazio ed essere una delle colonne portanti della difesa laziale.

Dunque in caso di partecipazione alla gara di domani, Stefan Radu raggiungerebbe uno degli obiettivi più ambiti per un giocatore nella storia del club in cui milita. Dopo Favalli e Radu ci sono Pino Wilson con 394, Paolo Negro con 376 e Senad Lulic con 361. Quest’ultimo, proprio come Radu, è ancora in attività e sta tornando ora nelle rotazioni fisse della squadra, in seguito a due interventi importanti subiti alla caviglia.

