SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Udinese





Conclusa l’esperienza in Champions League, la Lazio dovrà concentrare tutte le sue energie solo ed esclusivamente nel campionato. Dodici, le gare restanti di questa Serie A, dodici vere e proprie battaglie dove saranno ammessi pochi passi falsi per assicurarsi di nuovo un posto nella più prestigiosa delle competizioni. L’appuntamento è per domenica alle 15.00, quando i biancocelesti scenderanno in campo allo stadio Friuli per affrontare l’Udinese. Vediamo qual è la situazione attuale della squadra allenata dal tecnico Luca Gotti.

L’UDINESE – I bianconeri hanno attraversato una fase difficile nel girone d’andata di Serie A, totalizzando pochissimi punti, salvo però invertire completamente la rotta a partire dalla prima gara di ritorno. In 8 gare sono 15 i punti ottenuti, tre in più della Lazio, risalendo man mano la classifica fino ad occupare il decimo posto. La sfida contro i biancocelesti sarà quindi agguerrita, dal momento che il club di Gotti è intenzionato a incrementare la striscia di 5 risultati utili consecutivi.

LA FORMAZIONE (3-5-2) – Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Pereyra, Llorente.

LA STELLA – Da qualche anno a questa parte la stella dell’Udinese è, senza ombra di dubbio, Rodrigo De Paul. L’argentino in questo campionato ha all’attivo 6 reti e 5 assist, uno proprio in occasione della sfida d’andata contro la Lazio, dove i bianconeri si sono imposti per 3-1. Interessante e avvincente sarà il duello De Paul-Luis Alberto: i due fantasisti, infatti, sono tra i giocatori che hanno più volte mandato i compagni in porta in queste ultime stagioni.

IL PRECEDENTE – Nella scorsa stagione Udinese-Lazio si è chiusa con un pareggio a reti bianche. Se guardiamo poi più indietro nel tempo è la Lazio ad aver trionfato a Udine nel settembre del 2018. Il match si infiamma tutto nella seconda frazione di gioco: rete di Acerbi al 61’ seguita dal raddoppio di Correa al 66’. I friulani accorciano le distanze ma non basta: la Lazio si aggiudica la sfida per 2 reti a 1.

