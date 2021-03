SOCIAL| Lazio contro il razzismo: in collaborazione con Buuubal lanciata la canzone “I have a dream” – VIDEO





La campagna della Lazio contro il razzismo continua: in collaborazione con Buuuball, la nuova partnership della squadra biancoceleste per contrastare le discriminazioni, è stata presentata sul profilo Instagram della società la canzone “I have a dream”. I calciatori biancocelesti presenti nel video sono: Reina, Milinkovic, Patric, Immobile, Parolo, Andreas Pereira e Correa.

