Man mano che ci si avvicina al finale di stagione la Lazio è pronta a recuperare una pedina fondamentale in difesa, un elemento la cui mancanza si è sentita e non poco: si tratta di Luiz Felipe. Anche Inzaghi non ha mai negato l’importanza fondamentale che ha il difensore brasiliano, riconoscendo spesso nella sua assenza, come in quella di Radu, la causa principale delle mancanze difensive. Ramos manca ormai da qualche mese, anche se i problemi iniziarono in quell’amichevole contro il Frosinone, dove una brutta entrata diede inizio a diversi problemi alla caviglia che lo hanno portato poi ad operarsi. Nel frattempo che i suoi allenamenti diventi più frequenti e finalizzati ad un suo rientro in campo (e nelle gerarchie) il prima possibile, Luiz Felipe ha ritrovato il suo amico Correa, con cui ha pubblicato una storia su Instagram, scrivendo: “Hermanito mio mi mancavi”. Il rientro si avvicina…

