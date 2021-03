SOCIAL | Udinese-Lazio, il promo della gara – VIDEO





Domani alle ore 15:00 andrà in scena la sfida tra Udinese e Lazio, valida per la 28ª giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato, per avvicinarsi sempre di più alla zona Champions. I friulani invece, non vogliono affatto interrompere la striscia di 5 risultati utili consecutivi.

Questo il promo della gara, postato dalla Lazio sui propri canali social:

