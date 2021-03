Spezia, Italiano pensa alla Lazio: “Vittoria di oggi che ci da entusiasmo, continuiamo a correre”





Termina 2-1 la sfida tra Spezia e Cagliari, gara valida per la 28ª giornata di Serie A Tim. La squadra di Italiano è riuscita a raggiungere la vittoria grazie alle reti di Piccoli e Maggiore. A poco è servito il gol di Pereiro per i sardi, utile solo ad accordare le distanze nel finale. Grazie al successo odierno il Club ligure vola al 15esimo posto a quota 29 punti, allontanandosi sensibilmente dalla zona retrocessione. In merito al cammino della propria squadra e alle prossime partite in programma, il tecnico Italiano ha voluto sottolineare l’importanza di continuare a correre per non perdere punti, alimentando la sua dell’entusiasmo dopo la vittoria di oggi. Il prossimo avversario dello Spezia, sarà proprio contro la Lazio, gara in programma sabato 3 aprile alle ore 15:00 presso lo Stadio Olimpico.

Queste le parole dell’allenatore dei liguri nel post partita:

“A parte gli ultimi minuti, oggi abbiamo fatto una gran bella partita contro un avversario ricco di qualità ed esperienza. E noi, invece, abbiamo tanti debuttanti. I 29 punti, a dieci giornate dalla fine, non sono tanti, ma cercheremo di alimentare l’entusiasmo che ci dà questa vittoria. Cerchiamo di aggrapparci a qualche principio, all’identità che abbiamo cercato di avere. Sono contento dei miei ragazzi, ma anche nello spogliatoio ho ribadito il concetto che bisogna continuare a correre”.

