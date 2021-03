Udinese-Lazio, che gaffe del Televideo: il servizio Rai si scorda dei biancocelesti





Ultimo weekend di Serie A prima della sosta per le Nazionali iniziato già nella serata di ieri con la vittoria del Genoa in casa del Parma per 1-2. Tra oggi e domani scenderanno in campo tutti gli altri club della massima serie, tranne Inter e Sassuolo la cui gara è stata rinviata a causa dei positivi al coronavirus nel gruppo dei nerazzurri. Il Televideo Rai tuttavia ha commesso una gaffe che non è passata inosservata: nel calendario delle gare infatti si sono scordati di inserire proprio la Lazio. Nello specchietto alle 15:00 c’è infatti Udinese – Milan e alle 18:00 Fiorentina – Milan con i rossoneri che dovrebbero quindi giocare due volte nello stesso pomeriggio. Nella realtà saranno ovviamente i biancocelesti che scenderanno in campo alla Dacia Arena.

