Udinese-Lazio, Gnocchi: “Lazio traballante, non è quella che mi ricordavo. Ad Udine rischierà abbastanza”





Domani andrà in scena la sfida tra Udinese e Lazio, gara valida per la 28ª di Serie A Tim. In merito all’appuntamento tra le due squadre e all’andamento stagionale biancoceleste, Gene Gnocchi è intervenuto ai microfoni di Radiosei.

Queste le sue parole:

“La Lazio giocherà contro l’Udinese e rischierà abbastanza. I friulani che si sono visti nelle ultime partite compongono una squadra forte. Con Llorente che sarà il loro punto di riferimento. Con lo spagnolo hanno trovato un giocatore importante. Per non parlare del fisico possente che ha. I biancocelesti, secondo me, sono un po’ troppo traballanti. Hanno pochi rincalzi, specialmente nel reparto arretrato, e dipendono parecchio dalle invenzioni di Luis Alberto. Non è la stessa Lazio che mi ricordavo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: