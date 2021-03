CdS | Inzaghi, rinnovo lontano: Lotito lo ignora, ora è gelo





Dalla proposta formalizzata all’inizio di febbraio il rinnovo del contratto di Inzaghi resta in bilico e in discussione. Non c’è stato infatti né un sì né un no. La proposta della società è un triennale per complessivi 7,5 milioni netti con bonus legati a Europa League e Champions League, più un eventuale premio scudetto per salire fino a un materassino di 11. L’ingaggio oscilla tra i 2,5, minimo garantito e i quasi 4 richiesti dal tecnico a inizio trattativa, nel dicembre 2020. Dopo il negoziato a gennaio, Inzaghi voleva rivedere la scaletta dei bonus e un ritocco per lo staff. Da lì sono passati più di tre mesi e il tecnico, dopo aver ricevuto la bozza precontrattuale, ha formulato una contro-proposta. Nel mentre sono accadute cose importanti, come il deferimento della società e i processi sportivi. Forse è subentrata una fisiologica stanchezza mentale dopo i 5 anni condotti al top. È pur vero che nessun allenatore ha percepito la stessa cifra a Formello. Saranno dunque Lotito e Inzaghi a dare segnali di chiarezza, stabilità o di cambiamento per pianificare il futuro, e molto probabilmente si arriverà così fino in fondo alla stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: