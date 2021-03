CdS | Lazio, ultimo appello per la Champions





Per la Lazio può essere l’ultima chiamata per la Champions League, come era già successo per Reja tra il 2011 e il 2012, fermati da Guidolin. La Lazio di Pioli invece proprio al Friuli lanciò la serie di 8 vittorie consecutive che permisero alla Lazio il terzo posto nel 2015 e i preliminari di Champions contro il Leverkusen. La crescita c’è stata, con 3 trofei nell’arco di 5 stagioni e i gironi di Champions finalmente raggiunti dopo quelli del 2007. Ora a Formello dovranno crederci ancora sul campo, come già dimostrato nel girone di Champions in cui la Lazio è rimasta imbattuta. Il quarto posto è lontano almeno 6 punti con la concorrenza di Roma e Napoli, con però 11 partite ancora da giocare e il recupero con il Torino ancora da fissare. Matematicamente la Lazio può farcela a patto di non fallire più partendo già da oggi contro l’Udinese, poi ci sarà un’altra partita, quella fuori dal campo. Venerdì prossimo infatti al Tribunale Federale la Lazio dovrà smontare le accuse del pm Chiné sulla base di un protocollo che fa acqua da tutte le parti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

