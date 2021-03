CorSera | Sky e Dazn, è battaglia per i diritti tv del calcio





A 48 ore dall’ennesima assemblea convocata per assegnare i diritti televisivi 2021-2024, si alza il livello di tensione. Uno scambio di lettere di Sky e Dazn divide la Lega in due fazioni. Venerdì l’ad della Lega Luigi De Siervo, con una telefonata, ha informato i vertici della tv satellitare della necessità di rinunciare alle precisazioni presentate nella trattativa privata. In caso contrario avrebbe fatto sapere De Siervo, l’offerta sarebbe considerata inammissibile perché condizionata. Nella giornata di ieri Sky ha inviato una lettera alla Lega ritenendo sorprendente la comunicazione. La tv satellitare mette sul piatto 750 milioni per tutte le partite. Per Sky l’offerta è valida e da mettere ai voti martedì, ritenendo la posizione della Lega infondata. Nella fine della missiva Sky lancia anche una frecciata a Dazn, ricordando le difficoltà del 60% degli italiani di accedere alla rete con connessioni veloci. De Siervo risponderà a Sky oggi, Dazn ha invece replicato con una nota affermndo che il 99% degli italiani può dotarsi di una connessione a banda larga ottimale per la ricezione di tutti i servizi internet. Ci si chiede dunque se De Siervo sottoporrà l’offerta di Sky al vaglio dei presidenti, nonostante il parere contrario degli avvocati. Nel caso in cui la prossima riunione si concluderà con un nulla di fatto, il presidente Dal Pino lascerà l’assemblea aperta per tentare nuove votazioni in settimana fino al 29, ultimo giorno utile, dopodiché sarà inevitabile la riformulazione del bando. Lo riporta il Corriere della Sera.

