GdS | De Paul sfida Milinkovic. Chi è il tuttocampista top?





L’argentino e il serbo sono i migliori nella classifica di gol e assist in Serie A: 11 per il primo, 13 per il secondo. Udinese-Lazio è soprattutto la loro sfida, due tra i centrocampisti più performanti del campionato. Lo confermano i numeri: 6 reti e 5 assist per De Paul, 6 reti e 7 assist per Milinkovic. Di occasioni create il 10 dell’Udinese ne segna in media 2,3 a partita, mentre il 21 della Lazio 1,3. Palle recuperate: 6,38 a partita per De Paul, 6,17 per Milinkovic, mentre i passaggi senza soluzione di continuità regalati dai due sono 38,81 a gara per il primo e 41,87 a gara per il secondo. Entrambi hanno inoltre avuto la stessa evoluzione tecnico-tattica: nati più trequartisti, ora hanno abbassato il proprio baricentro. Di sicuro hanno sofferto un po’ all’inizio il cambiamento, ma non hanno mai mollato riuscendo completamente nella metamorfosi. I loro destini stavano inoltre per incrociarsi quando Milinkovic era finito sotto il mirino del Psg, con De Paul in qualità di primo nome sulla lista per sostituirlo, poi l’affare come sappiamo non è andato in porto. Oggi i due si sfideranno alla Dacia Arena per ribadire i loro numeri da signori del centrocampo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: