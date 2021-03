MOVIOLA – Maresca fischia poco e bene, corrette le scelte sui due episodi chiave del match





Termina 0-1 la sfida alla Dacia Arena. La Lazio batte l’Udinese subendo troppo nel secondo tempo. Assalto nel finale della squadra di Gotti che dimostra di essere una brutta bestia, non facile da affrontare. Molto bene Maresca a direzione della gara che dimostra di avere il comando. Tanto gioco e pochi fischi, lasciando spesso spazio a contrasti ruvidi, ma che per il fischietto di Napoli non meritano alcun richiamo. Contrasti duri, e prestanza fisica che diventano la base del match di questo pomeriggio. Sono due gli episodi che avrebbero potuto nascondere qualche insidia, ma Maresca non si fa ingannare. Al 10′ del primo tempo dopo un violento tiro di Luis Alberto, che Musso non blocca, arriva Immobile sulla ribattuta che non riesce ad impattare bene e si scontra con il portiere bianconere. Cade a terra Immobile, cade Musso ma nulla da evidenziare. E’ l’attaccante biancoceleste a colpire in pieno volto (involontariamente) il numero 1 bianconero. Maresca fa chiaro segno di come non ci sia nulla e si continua a giocare. Il match prosegue liscio con solo 3 ammonizioni per la Lazio (una per proteste) e un solo giallo ai danni dell’Udinese. Nel momento in cui la squadra di Gotti cerca disperatamente il gol del pari, Musacchio (subentrato a Patric ammonito) rischia di rovinare la giornata dei biancocelesti. All’87’ intervento violento, scomposto e non da Serie A di Musacchio che stende il giocatore dell’Udinese a millimetri dall’area di rigore. In presa diretta parecchi dubbi sul punto d’impatto, ma Maresca (molto vicino) non ha dubbi: il tocco è fuori. Non c’è bisogno nemmeno del VAR, Maresca vede bene e calcio di punizione per i friulani. Con 4′ di recupero termina la gara della Dacia Arena. Vittoria per gli uomini di Inzaghi, che soffrono molto.

